Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Samet Ç. (18), Serkan G. (18) ile Erkan G. (15) arasında Havutlu Mahallesi'ndeki Samet Ç'nin evinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ç. evdeki tüfekle kardeşler Serkan G. ile Erkan G'ye ateş etti.

Olayda yaralanan Erkan G. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Serkan G'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı Samet Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.