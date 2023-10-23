Bakan Hüseyin: Diplomatları korumak Irak hükümetinin sorumluluğudur

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, diplomatik elçiler dahil tüm yabancıların güvenliğini korumanın hükümetin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile özellikle Filistin'deki olaylar değerlendirildi. Taraflar, meydana gelen olaylara hızlı bir çözüm bulma çabalarının önemini vurguladı.

Orta Doğu’daki durumdan endişeli olduğunu belirten Avustralya Dışişleri Bakanı, Irak'taki elçiliklerin ve diplomatik görevlilerin güvenliğini korumanın gerekliliğine işaret etti.

Mevkidaşı Wong’un endişerilini dile getirmesi üzerine Bakan Hüseyin, Irak'taki tüm yabancılar ile diplomatik görevlilerin korunmasının Irak hükümetinin ve güvenlik kuvvetlerinin görevlerinin bir parçası olduğunu söylereyek, Irak'ı yasal ve uluslararası yükümlülükler doğrultusunda bu tür korumayı sağlama konusunda zorunlu kılan yasalar olduğuna da işaret etti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yanı sıra İsrail’in Gazze’ye yönelik aralıksız devam eden hava saldırıları nedeniyle Irak’taki bazı silahlı gruplar, söz konusu saldırılarında İsrail'i destekleyen ülkelerin çıkarlarını tehdit ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Anbar vilayetinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne Iraklı silahlı güçler tarafından birkaç kez roketli saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıların üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı, 22 Ekim Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD vatandaşlarını Irak'ı ziyaret etmemeleri ve Irak'takileri Bağdat Uluslararası Havalimanından seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Irak'taki ABD Büyükelçiliğinde önemli bir görevi olmayan çalışanlardan, diplomatların ailelerinden güvenlik durumu ve hayatlarına yönelik tehdit nedeniyle derhal Irak'ı terk etmeleri istendi.