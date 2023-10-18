Politika

Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye 14 tır daha geçti

author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Gazze BM İsrail

HABER MERKEZİ 

İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan 14 tırın Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya platformu X'ten, Gazze'ye ulaşan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Mısır Kızılayı ve BM tarafından sağlanan yardımları taşıyan 14 tırın daha Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini aktaran Griffiths, bunu "insani yardıma şiddetle ihtiyaç duyan milyonlarca insan için küçük bir umut ışığı" olarak nitelendirdi.

Çok daha fazlasına ihtiyacın olduğunu vurgulayan Griffiths, "Özellikle Filistin tarafındaki yardım çalışanlarına, risklere rağmen malları boşaltmak için hemen harekete geçtikleri için minnettarım. Gerçek kahramanlar. Onların da korunmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Griffiths, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin duyuruyu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sınırı geçen 20 tırlık ilk yardım konvoyunda, Mısır Kızılayı ile BM'den sağlanan ve BM'nin desteğiyle Filistin Kızılayı tarafından teslim alınmasına izin verilen hayat kurtarıcı malzemelerin yer aldığını bildirmişti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) 22 Ekim 2023'te yapılan açıklamada, sahip oldukları yakıtın 3 gün içinde biteceği ve bu durumun Gazze Şeridi'ndeki insani müdahale açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak. Yakıt olmadan yardımlar çaresiz ihtiyaç sahiplerine ulaşamayacak. Yakıt olmazsa insani yardım da olmaz." ifadesine yer verildi.

İlgili konular
dünya

Rusya, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırmadığına dair kanıt istedi
  2023/10/18 12:57
ortadoğu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından “çevre felaketi" uyarısı
  2023/10/16 13:26
ortadoğu

Reuters: ABD, İsrail ve Mısır, Gazze Şeridi'nin güneyinde ateşkes konusunda anlaştı
  2023/10/16 09:21
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv