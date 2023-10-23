ABD'den Orta Doğu için yeni hamle: Kuvvetlerini güçlendirmek için ilave destek sağlayacak

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran ve müttefiklerinin faaliyetleri ve İsrail'in savunulması adına ülkesinin Orta Doğu'daki kuvvetlerini güçlendireceklerini açıklayarak, Hamas ile İsrail arasındaki savaşı genişletmeye çalışanlara müdahalede bulunmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Konuya ilişkin açıklamasında Austin, "İran ve vekil güçlerin Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arttığı" ve bu nedenle bölgedeki ABD güçlerinin kuvvetlendirilmesi için ek destek sağlanacağını bildirdi.

Orta Doğu'da ABD üsslerine saldırmak isteyen herkese karşı kendilerini savunmayı hak olarak gördüklerini vurgulayan Austin, ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower grubunun halihazırda Doğu Akdeniz'de bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubuna ilave güç olarak bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı, ayrıca, ABD birliklerinin güvenliği için bölgede ek güçlerin konuşlandırılacağını ve Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi bataryası gönderileceğini kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder ise Yemen'de karadan fırlatılan, İsrail'deki hedeflere doğru gittiği tahmin edilen 3 füzenin "potansiyel tehdit olarak algılanması" nedeniyle bölgede görevli USS Carney savaş gemisi tarafından vurulduğunu duyurmuştu.

Ryder, 18 Ekim'de de ABD'nin Suriye'de bulunan askeri üssüne 2 İHA saldırısı düzenlendiğini, İHA'lardan birinin havada imha edildiğini ve diğerinin üsse isabet ederek hafif hasara neden olduğunu anlatmıştı.

Irak'taki ABD'ye ait Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne yönelik olası tehdide işaret eden Ryder, Irak ve Suriye'de İHA saldırılarında artış gözlendiğini ifade etti.

Ryder, ABD güçlerinin, gerginliğin daha geniş alana yayılmaması için "caydırıcı güç" olarak bölgede kalmayı ve İsrail'e destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.