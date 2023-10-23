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Hastane otoparkında dehşet: Eşini öldürüp, intihar etti

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türkiye Mersin

HABER MERKEZİ 

Mersin’de boşanma aşamasındaki hemşire eşini görev yaptığı hastanenin otoparkında tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Gece saatlerinde Mersin'in Mut ilçesinde Mut Devlet Hastanesinin otoparkında meydana gelen olayda, Şuayip Kaya (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Kaya'ya (42) tabancayla ateş etti, ardından kendisini de vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftinin, biri kanser tedavisi gören 10 ve 4 yaşlarında 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

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