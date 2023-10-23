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Azerbaycan'da "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı başladı

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"Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı başladı-FOTO: AA
"Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı başladı-FOTO: AA
türkiye Azerbaycan Türkiye tatbikat

HABER MERKEZİ 

Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hayata geçirilen tatbikata Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde start verildiği belirtilirken, tatbikatta 3 bin personel, 130 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 100 top ve füze sistemi ile yaklaşık 20 uçak ve helikopterin yer aldığı kaydedildi.

Tatbikatta, modern muharebe yöntemleri kullanılarak füze ve topçu birlikleri, uçak ve helikopterlerle görevlerin icra edileceği, nehirler üzerinde geçmek amacıyla duba köprülerin inşa edileceği ve temsili düşmanın derinliklerine çıkarma yapılacağı aktarıldı.

Türkiye ve Azerbaycan orduları arasında etkileşim ve koordinasyonunun artırılmasının amaçlandığı tatbikat 25 Ekim'e kadar sürecek.

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