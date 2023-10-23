Irak'ta çevreye kasten zarar verenler cezalandırılacak

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Irak’ta çevreye kasten zarar veren, kimyasal madde kullanan ya da tehlikeli attığı çevreye bırakan herkesin cezalandırılacağı bildirildi.

Irak Çevre Bakanlığı Sözcüsü Emir Ali Hassun’un yaptığı açıklamada, 2009 tarihli 27 Sayılı Çevre Koruma ve İyileştirme Kanunu'nun 35. maddesine göre tehlikeli madde ve atıkların depolanması ve yönetimi “suç” olarak değerlendirilmekte olduğunu ifade etti.

Çevrede bulunan zararlı atıkların toplanmasının toplumun sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Sözcü Hassun, “Söz konusu zararlı kimyasalları ve atıkları saklar ya da kullanırsa; Üç ay hapis ve 1 milyon ila 10 milyon dinar arasında para cezasına çarptırılacak. Cezadan sonra kullanıcı aynı eylemi tekrarlarsa cezası iki katına çıkarılacaktır.” dedi.

Sözcü Hassun, toplum sağlığına kasıtlı zarar verdiği ya da zararlı kimyasalların ticaretini yaptığı tespit edilen herkesin yasal işleme tabi tutulacağının altını çizdi.

Columbia ve Bill Üniversitesinin Dünya Ekonomik Forumu ile iş birliği içinde çölleşme ve çevresel değişim riskleriyle mücadeleye ilişkin standartlar üzerine yürüttüğü bir araştırmada Irak, 180 ülke arasında en son sırada yer aldı.

Araştırmaya göre Irak çevre sağlığı açısından, 180 ülke arasında 102. Sırada, çevre koruma politikaları açısından da son sırada yer alıyor.

Irak İnsan Hakları Stratejik Merkezinden ise 2040 yılına kadar, Irak'taki çevre kirliliği oranının iki buçuk katına çıkacağı yönünde açıklamada bulunmuştu.