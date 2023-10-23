Politika

Mesrur ​​Barzani, Pakistan'ın Irak Büyükelçisi ile görüştü

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Mesrur ​​Barzani, Pakistan'ın Irak Büyükelçisi'ni kabul etti
Mesrur ​​Barzani, Pakistan'ın Irak Büyükelçisi'ni kabul etti
kürdistan Kürdistan Bölgesi Pakistan Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Pakistan’ın Irak Büyükelçisi Ahmad Amjad Ali'yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani, görevinin sona ermesi dolayısıyla bugün (23 Ekim 2023) kendisini ziyaret eden Pakistan’ın Irak Büyükelçisi Amjad’ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, ticaret ve yatırım alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Büyükelçi Ali’ye, Kürdistan Bölgesi ile Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başbakan Barzani, kendisine bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Bölgenin ilerlemesine ve refahına övgüde bulunan Pakistan’ın Irak Büyükelçisi, Kürdistan Bölgesi’nin ilgili taraflarına misyonunun başarısında gösterdikleri iş birliği ve destekten dolayı şükranlarını sundu.

Mesrur ​​Barzani, Pakistan'ın Irak Büyükelçisi'ni kabul etti
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv