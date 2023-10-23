Mesrur ​​Barzani, Pakistan'ın Irak Büyükelçisi ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Pakistan’ın Irak Büyükelçisi Ahmad Amjad Ali'yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani, görevinin sona ermesi dolayısıyla bugün (23 Ekim 2023) kendisini ziyaret eden Pakistan’ın Irak Büyükelçisi Amjad’ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, ticaret ve yatırım alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Büyükelçi Ali’ye, Kürdistan Bölgesi ile Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başbakan Barzani, kendisine bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Bölgenin ilerlemesine ve refahına övgüde bulunan Pakistan’ın Irak Büyükelçisi, Kürdistan Bölgesi’nin ilgili taraflarına misyonunun başarısında gösterdikleri iş birliği ve destekten dolayı şükranlarını sundu.