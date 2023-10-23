Ekonomi

Chevron, enerji şirketi Hess’i satın alıyor: Anlaşma yapıldı

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ABD ABD petrol ekomoni

HABER MERKEZİ 

ABD'li enerji şirketi Chevron, petrol ve gaz arama ve üretim şirketi Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşmanın 2024'ün ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Chevron söz konusu birleşmenin portföyünü çeşitlendirmesini ve nakit akışını mevcut beş yıllık beklentisinden daha hızlı artırmasını bekliyor.

Chevron'un enerji şirketi Hess'i 53 milyar dolara satın almasının tamamlanmasıyla, Hess Üst Yöneticisi John Hess'in, Chevron'un Yönetim Kurulu'na katılması planlanıyor.

Anlaşmanın, 2024'ün ilk yarısında tamamlanacağı öngörülüyor.

Chevron'un Hess'i satın alma işlemi, ABD'nin hidrokarbon sektöründe son dönemdeki ikinci büyük çaplı anlaşma olarak öne çıkıyor.

ABD'li Exxon Mobil de 11 Ekim'de merkezi Teksas'ta bulunan hidrokarbon şirketi Pioneer Natural Resources'ı 59,5 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

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