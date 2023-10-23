Almanya'da Sol Partiden istifa eden milletvekili yeni bir parti kuracak

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Almanya'da Sol Partiden istifa eden milletvekili Sahra Wagenknecht, Almanya'nın tarihinin "en kötü" hükümetine sahip olduğunu belirterek, yeni bir parti kuracağını açıkladı.

Wagenknecht, yeni partinin kurulacağını duyurmak için Sol Parti eski Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Amira Mohamed Ali, Federal Meclis milletvekili Christian Leye, iş insanı Ralph Suikat ve Sol Parti Kuzey Ren Vestfalya eyalet teşkilatının eski yöneticilerinden Lukas Schön ile Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Dünyada siyasi krizlerin ve gerilimi tırmandırma potansiyeli olan savaşların yaşandığına işaret eden Wagenkencht, "Tam da bu sırada Almanya, tarihinin en kötü hükümetine sahip." dedi.

Alman hükümetinin plansız yönetim sergilediğini söyleyen Wagenknecht, "Bu, birçok insanı tedirgin ediyor. Kimi seçeceğini bilmiyorlar veya çaresizlikten aşırı sağı seçiyorlar. Bu gidişatın devam edemeyeceğine inandığımız için parti kurmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Wagenknecht, hükümetin dış, sosyal ve ekonomi politikalarını eleştirerek Almanya'nın, "işaret parmağını kaldırarak uygulanan dış politikayla dünyada tecrit edildiğini" kaydetti.

Almanya'nın dış politika alanında uyguladığı, gerilimi azaltma anlayışından ayrıldığını belirten Wagenknecht, "Barış, diplomasi ve müzakere çözümlerinden yana olan güçlü bir siyasi güce ihtiyacı var." dedi.

Eski Sol Parti Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Mohamed Ali de parti kurma hedefiyle "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" adlı bir dernek kurulduklarını belirtti.

Derneğin başkanlığını kendisinin üstlendiğini aktaran Mohamed Ali, basın toplantısına katılanların da derneğin yönetiminde yer aldığını bildirdi.

Mohamed Ali, kendisinin, Wagenknecht ve Leye'nin dışında 7 kişinin daha Sol Partiden istifa ettiği bilgisini paylaşarak, partinin kurulmasına kadar Federal Mecliste Sol Parti Meclis Grubu'nda kalmaya hazır olduklarını kaydetti.

İnsanların siyasete güvenini kaybettiklerini ve mevcut partilerde temsil edilmediklerini savunan Mohammed Ali, "Bu boşluğu kapatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Uzun zamandan beri Sol Parti yönetimiyle görüş ayrılığı yaşayan Wagenknecht ve kendisiyle hareket edenlerin teşkilatlanma faaliyetlerini bitirdikten sonra ocakta fiilen partiyi kuracakları ve Haziran 2024'te yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayı hedefledikleri aktarıldı.