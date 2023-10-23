Suudi Arabistan'a 250 ton Kürdistan patatesi ihraç edilecek

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Suudi Arabistan firmalarıyla yapılan sözleşme kapsamında bugün (23 Ekim 2023) Kürdistan Bölgesi’nde üretilen 250 ton patates Suudi Arabistan’a ihraç edilecek.

K24 muhabiri Renas Ali, Kürdistan Bölgesi’nin 3 bin ton patates ihracatı konusunda birkaç Suudi firmayla imzalanan anlaşma kapsamında Erbil’den 250 ton patates ihraç edileceğini bildirdi.

Erbil Ziraat Genel Müdürü Hemn Seyit Murat, K24’e yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 9'uncu Kabinesinin ziraat sektörüne önem vermesi, son yıllarda çiftçilerin daha fazla ürün elde etmesine yol açtı. Bu yıl sadece Erbil’den 600 ton ürün ihraç ettik ve Irak’ın diğer şehirlerinin ihtiyaçlarını karşıladık.” dedi.

Suudi Arabistan firmalarıyla yapılan sözleşme kapsamında bugün Kürdistan Bölgesi’nden Suudi Arabistan’a 250 ton patates ihraç edileceği belirten Hemn Seyit Murat, “Bunun, Kürdistan Bölgesi’nin ürünlerine istekler var anlamına geliyor.” diye ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Genel Müdürü Nevzat Şeyh Kamil ise 9'uncu kabine ile hükümet başkanının yerel ürünü arttırmak amacıyla ziraat ve özel sektöre önem verdiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin yurt dışında ürünlerini pazarlamada yeni bir aşamanın başlangıcında olduğunu ifade eden Şeyh Kamil, “Biz de Ticaret Bakanlığı olarak ürünleri ihracat etmek isteyen tüccarlara her türlü yardımda bulunacağız.” dedi.

Geçen hafta Kürdistan Bölgesi’nde üretilen 100 ton patates daha Suudi Arabistan’a ihraç edilmişti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, 10 bin ton patates ürünü ihraç etmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) firmalarıyla bir sözleşme imzalamıştı.