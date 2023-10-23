Başbakan Mesrur Barzani ile Dr. İbrahim Salih görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün, Kuzey Amerika Ulusal Kürt Kongresi Başkanı Dr. İbrahim Salih ile görüştü.

Toplantıda, Başbakan ve Dr. İbrahim Salih, Kürt Ulusal Kongresi ve genel olarak Kuzey Amerika'daki Kürt diasporasının çalışmaları, projeleri ve faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Her iki taraf da Kürt halkının meşru haklarını savunmak için Kürt diasporasının güç ve yeteneklerinin birleştirilmesinin gerekliliğine değindi.