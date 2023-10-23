Yaşam

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi öldü

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dünya Guinness Rekorlar Kitabı portekiz köpek

HABER MERKEZİ 

Portekiz'de 31 yaş ile dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Bobi'nin dün öldüğü açıklandı.

Bobi, şubat ayından bu yana Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en yaşlı köpeği olarak kayıtlıydı.

Portekiz'in Leiria kentine bağlı Conqueiros köyünde bir bekçi köpeği olan Bobi'nin sahibi Leonal Costa, yerel basına yaptığı açıklamada, iç hastalıklara bağlı sebeplerden dolayı köpeğinin birkaç gün önce hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Geçen 11 Mayıs'ta 31. yaşını dolduran Bobi'nin uzun bir yaşam sürmesinin nedenleri, bilim adamları tarafından araştırılıyordu.

Costa, köpeğinin ormanlık bir alanda, özgür bir hayat yaşadığını ifade etti.

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