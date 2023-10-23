Altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası karara bağlandı

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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, baba Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli ve anne Fatma Gümüşel’e toplam 66 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

İstanbul'da 6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili görülen davada mahkeme kararı açıklanırken, Kadir İstekli’ye 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl, Fatma Gümüşel’e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı dava kapsamında, 17 Temmuz’da görülen duruşmada Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatı istifa etmişti.

9 Ekim’de görülen duruşmada ise Yusuf Ziya Gümüşel’in yeni avukatının savunma yapmak için süre talep etmesiyle dava 23 Ekim’e ertelenmişti.