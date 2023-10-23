Irak, bazı tarım ürünlerinin ithalatını yasakladı

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İran Ticareti Geliştirme Vakfı Batı Asya Ofisi Direktörü Ferzat Bilten, Irak’ın İran’dan yapılan bazı tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladığını bildirdi.

Ferzat Bilten yaptığı açıklamda, “Irak’ın Tahran Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre yerli ürünlerin desteklenmesi çerçevesinde İran’dan domates, salatalık ve karpuz ürünlerinin ithalatı geçici olarak yasaklanacak.” ifadesini kullandı.

Irak’a patates ihracatına yönelik uygulanan yasağın devam edeceğini açıklayan Bilten, “İran’ın Irak’a ihracatı, mali yılın yarısında (22 Eylül 2023’te) son buldu. Bu süre içerisinde 4.5 milyar dolar değerinde İran’dan Irak’a ihracat yapıldı. Tarım ürünleri bu hacmin yüzde 20’sini oluşturuyor." dedi.