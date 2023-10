Erdoğan: "İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal, gitmeyeceğiz"

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok." derken, İsrail'e gitme projelerinin olduğunu ancak bunu iptal ettiklerini duyurdu.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak İslam ülkeleriyle işbirliği içinde hareket etmenin, Filistin halkının ve Gazzeli Müslümanların haklarını korumak için en tesirli yöntem olduğuna inanıyoruz. Bu savaşın kalıcı barışa giden yolu açması için Türkiye sorumluluk almaktan asla kaçınmayacaktır." diye konuştu.

Hayatında bir kere, Amerika'daki Türk Evi'nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elini sıktığını belirten Erdoğan, "İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suiistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal, gitmeyeceğiz. Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi ama şimdi maalesef o da olmayacak çünkü iyi niyetimizi de bunlar suiistimal ettiler." diye konuştu.

İsrail devletiyle bir sorunları olmadığını ancak İsrail'in “devlet değil örgüt gibi hareket etme” tarzını asla tasvip etmediklerini belirten Erdoğan, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin neredeyse yarısı çocuklardan, kalan yarısı da onların anneleri ve aile büyüklerinden oluşuyor. Tek başına bu tablo bile, amacın kendini savunma değil, taammüden insanlık suçu işlemeye yönelik bir vahşet olduğunu göstermeye yeterlidir." dedi.

- "Amerika dünyada adaletle hükmedilmesini sağlamadığı, istemediği için o da kaybedecek"

Gazze'deki anne ve babaların, çocuklarının vücutlarına isimlerini yazdığını anlatan Erdoğan, "Ey İsrail bu kafayla bir yere gidemezsin. Yanına ister Amerika'yı al ister başkalarını, istersen Batı'yı al, bir yere gidemezsin. Amerika dünyada adaletle hükmedilmesini sağlamadığı, istemediği için o da kaybedecek. Bütün mesele adil bir dünyanın kurulmasından geçer. Bu İsrail için olduğu kadar, onun katliamlarına destek veren, cesaret veren, engel olmayarak teşvik eden her ülke, her toplum, her birey için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

"İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, hem yapanlar hem onu destekleyenler açısından hem katilliğe hem akıl hastalığına delalet eden bir haldir." diyen Erdoğan, tüm tarafların elini tetikten çekmesini ve acil ateşkes ilan edilmesini istedi.

“Sorunun sebebi olanlar, elbette çözüm istemez.” açıklamasını yapan Erdoğan, "Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler, yarın kendi evlerindeki yangını söndürmek için pılısını pırtısını toplayıp gittiğinde, İsrail halkının güven ve merhamet arayacağı ilk yer, tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi yine Türkiye olacaktır." diye konuştu.

-Irak ve Suriye tezkeresi

Türkiye’nin Irak ve Suriye’de sınır dışı operasyon düzenlemesine yönelik tezkerenin TBMM’ye gönderilmesine değinen Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl süreyle uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresine destek veren tüm siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum. Tezkerenin kabulü ve yürürlüğe girmesiyle Türkiye'nin terörle mücadelesi her alanda daha da güç kazanmıştır. Elbette tarih, operasyonlarımız neticesinde inlerinden çıkamaz hale gelen teröristlere, tezkereye 'hayır' diyerek can suyu olanları da affetmeyecektir. Bu sadece parlamentoya değil parlamento dışındaki kurumların içerisinde de bunlara destek verenleri affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

-"Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yeni harekatlarla parçalamaya devam edeceğiz"

Türkiye’nin sınır dışı harekatlarının devam edeceğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Korkarız ki, koyunlarında besledikleri yılanın kendilerini soktuğu o gün geldiğinde, her şey için çok geç olacak. Her ne kadar onlar, devlet olmanın ve uluslararası hukukun şartlarına uymuyor olsalar da, biz kendi vakarımızın gereğini yerine getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yeni harekatlarla parçalamaya da ülkemize ve inancımıza karşı yürütülen kirli kampanyalara karşı tavır koymaya da devam edeceğiz. Mazlumların ve mağdurların yanında sergilediğimiz hasbi tavrımızı bozmayacak, bu onurlu duruşu günübirlik çıkarlara asla değişmeyeceğiz. Filistin halkına uygulanan zulme karşı, en başından beri gösterdiğimiz ilkeli yaklaşım, bunun en somut örneğidir."

- "Batı'nın sana borcu çok Türkiye'nin sana borcu yok"

Erdoğan, "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." diye konuştu.