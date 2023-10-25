İsrail’den BM Genel Sekreteri’ne yaptırım

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İsrail’in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan, İsrail’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e vize vermeyeceğini, BM’nin Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını haklı çıkardığını söyledi.

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan, İsrail radyosuna verdiği demeçte, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklaması nedeniyle, daha önce İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffith'in girişini reddettiğimiz gibi, BM yetkililerine giriş vizesini vermeyeceğiz.” dedi.

Antonio Guterres, 24 Ekim 2023’te BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırıların bir boşlukta meydana gelmediğini, Filistin’in 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kaldığını söylemişti.

Guterres, ateşkes ilan etme konusunda çağırıda da bulunmuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.