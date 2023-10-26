ABD Kongresi’nden Blinken’a Türkiye-Hamas mektubu

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ABD Kongresi üyeleri, Türkiye’nin “Hamas'ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi” ve “herhangi bir Türk bankasının Hamas'ın finansmanına karışıp karışmadığının araştırılması” talebinde bulundu.

ABD Kongresi üyeleri tarafından, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden’a gönderilen ve Türkiye’nin Hamas’la ilişkilerine de yer verilen 110 imzalı mektuptan sonra, bir grup Kongre üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a ayrıntılı bir mektup gönderdi.

ABD Kongresi Yunan Dostluk Grubu eş başkanları Chris Pappas ve Gus Bilirakis'in ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a sunduğu belirtilen mektubun, “Hamas'ın operasyonlarını destekleme ve kolaylaştırmadaki rolü” nedeniyle Türkiye’yi sorumlu tutma konusunda kararlı bir şekilde harekete geçilmesini tavsiye etmek için kaleme alındığı belirtildi.

Mektuba imza atan Kongre üyeleri, “Hamas'ın İsrail'e karşı acımasız terör eylemleri gerçekleştirmesini sağlayan Türkiye ile Hamas arasındaki siyasi, lojistik ve mali bağlantıları kesmek için, ABD hükümetini diplomatik ve ulusal güvenlik araçlarının tamamını kullanmaya çağırıyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye'den Hamas'a karşı derhal ve tereddütsüz bir şekilde harekete geçmesini talep etmenizi istiyoruz.” dedi.

Mektubta, “Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hamas'a uzun süredir sağlanan siyasi, lojistik ve mali destek iyi bilinmektedir.” denildi ve bunun ciddi bir endişe konusu olduğu kaydedildi.

Diplomatik ve siyasi desteğin yanısıra Türkiye’nin Hamas'a mali ve maddi yardım sağlayan bir kaynak olduğu; ABD Maliye Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC), Hamas, DAİŞ ve İran Devrim Muhafızları dahil çeşitli gruplara finansal ve seyahat kolaylaştırma hizmetleri sağlayan Türkiye merkezli birçok kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı yine mektupta değinilen konulardan bir diğeriydi.

“İsrail'in güvenliğine olan daimi bağlılığımızın bilinciyle, Hamas'ı güçlendiren her türlü siyasi, lojistik ve mali bağlantıyı kesmek için elimizdeki tüm araçları kullanmak ahlaki ve stratejik görevimizdir.” denilen mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye’den 6 talepte bulunması istendi.

Ankara’dan talepler şu şekilde sıralandı:

1-Hamas'ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi.

2-Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması.

3-Türkiye'deki tüm Hamas yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve T.C. pasaportlarına el konulması.

4-Hamas yetkililerinin Türkiye’den sınırdışı edilmesi ve ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması.

5-Herhangi bir Türk bankasının Hamas'ın finansmanına karışıp karışmadığının araştırılması, bu tür bir soruşturmanın bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığına rapor edilmesi ve bu tür bir finansmana karışan bankalara yaptırım uygulanması.

6-Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda herhangi bir Türk yetkilinin yer alıp almadığını araştırıması ve bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığına rapor edilmesi.

16 Ekim akşamı yaklaşık 110 Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan iki partili bir grup, Başkan Joe Biden’a bir mektup göndererek, Beyaz Saray'ı Hamas’a destek veren İran'a karşı daha sert bir tutum almaya çağırmıştı.

Geçen haftaki mektupta, “Hem Katar hem de Türkiye Hamas ile tüm ilişkilerini kesmeli ve bölgede istikrarın sağlanması için ABD ile birlikte çalışmaya devam etmeli” denilmişti.

-ABD Dışişleri Bakanlığından Erdoğan'a yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hamas’ın bir terör örgütü olmadığı” sözlerine, “Hamas konusundaki tutumumuz net. ABD Hamas’ı ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanımlıyor.” ifadeleri ile karşılık verdi.

Bakanlık sözcülüğü VOA Türkçe’ya yaptığı açıklamada, Hamas’ın terör örgütü olduğu konusunda ABD’nin tutumunun net olduğunu belirtirken, İsrail’in Hamas’a verdiği karşılıkla, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı arasında benzerlik kurulması reddedildi.

-İsrail-Hamas çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.