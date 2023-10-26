Politika

Putin'den uyarı! "Daha fazla krizle karşı karşıya kalacağız"

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dünya Rusya İsrail Hamas savaş

HABER MERKEZİ 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın kızışması durumunda, sadece Orta Doğu'da değil, sınırların ötesinde de aşırı yıkıma neden olan krizlerin çıkacağını söyledi.

Vladimir Putin, Kremlin Sarayında din adamlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, İsrail-Hamas savaşını da ele aldı.

Gazze’deki olayların devam etmesi durumunda savaşın Orta Doğu’nun sınırlarını aşacağını belirten Putin, “Bölgedeki kanın durdurulması gerekiyor.” dedi.

Ülke liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki savaş devam ederse savaşın sınırlarının genişleyeceğine dikkat çektiğini aktaran Putin, “Bizim görevimiz dökülen kanı ve şiddeti durdurmak. Eğer savaş tırmanırsa, sadece Orta Doğu'da değil, sınırların ötesinde de aşırı yıkıma neden olan daha fazla krizle karşı karşıya kalacağız.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı, Batı'yı "başka ülkeleri savaşa sokmak istemekle" eleştirdi.

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