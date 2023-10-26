İsrail saldırılarında bir gazeteci daha öldü

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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanında, bir gazetecinin daha hayatını kaybettiğinin bildirilmesi üzerine, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısı 25’e yükseldi.

AA'da yer alan ve Filistin haber ajansı WAFA'ya dayandırılan habere göre Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Zevayde bölgesindeki bir eve, İsrail savaş uçaklarından atılan füze sonucu gazeteci Dua Şeref ve yanındaki kızı yaşamını yitirdi.

Aksa'nın Sesi Radyosu, Gazeteci Dua Şeref'in, kurumlarında program sunucusu olarak çalıştığını duyurdu.

WAFA, Zevayde ve diğer bölgelere yönelik saldırılarda can kaybı ve hasara yönelik bilgi vermedi.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 25'e yükseldi.

-Al Jazeera muhabiri, İsrail saldırılarında ailesini kaybetti

Katar merkezli Al-Jazeera kanalından yapılan açıklamada ise televizyonun muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu." ifadesi kullanıldı.