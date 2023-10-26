Tarih

Avustralya, Çin'e ait dinozor fosili ile tarihi eserleri iade etti

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dünya Çin Avustralya tarihi eser

HABER MERKEZİ 

Avustralya, 120-133 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen bir dinozor fosili ile Tang Hanedanlığı döneminden kalma iki tarihi eseri Çin'e iade etti.

Sanat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği değerlendirilen bir dinozor fosili ile iki tarihi eser, başkent Canberra'da Çinli yetkililere teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanat Bakanı Tony Burke, "Bugün iki ulusun, kültürel varlıkları asıl ait oldukları yere nasıl gönderebildiklerine şahit olduk." ifadesini kullanarak Avustralya'ya ait kültürel değeri bulunan yurt dışındaki varlıkların da aynı şekilde kendilerine iade edilmesini istedi.

Çin'den yasa dışı yollarla getirilen tarihi eserlerin Başbakan Anthony Albanese'in kasımda yapmayı planladığı Pekin ziyareti öncesi iade edilmesi dikkati çekti.

Söz konusu tarihi eserler, Avustralya sınır birlikleri tarafından ele geçirilmesinin ardından incelenmek üzere yetkililere teslim edilmişti.

Çin, son dönemlerde, özellikle İngiltere'de kendisine ait olduğunu iddia ettiği tarihi eserlerin iadesi için girişimlerde bulunuyordu.

120-133 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen bir dinozor fosili
Tang Hanedanlığı döneminden kalma, at sırtında nefesli çalgı çalan bir binici heykelciği
Tang Hanedanlığı döneminden kalma Budist tanrısı Avalokiteshvara'yı tasvir eden yaldızlı bronz figür

 

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