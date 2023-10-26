İsrail tankları Gazze'ye girdi

HABER MERKEZİ

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyinde tanklarla dün gece bir operasyon düzenlediğini duyurdu.

Ordu tarafından yayınlanan ve sosyal medyadan da paylaşılan gece harekatı videosunda, zırhlı araçların kumlu bir bölgede ilerlediği görülüyor.

İsrail ordusu sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşırken, "Çatışmanın sonraki aşamalarına hazırlık olarak, ordu Gazze'nin kuzeyinde operasyon düzenledi.” ifadesine yer verdi.

İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu kaydedilen açıklamada, “Ordu tankları ve piyadeleri çok sayıda terörist hücreyi, altyapıyı ve tanksavar füze fırlatma noktalarını vurdu. Askerler daha sonra bölgeden çıktı ve İsrail topraklarına geri döndü.” denildi.

-Binyamin Netanyahu'nun kara harekatı açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında basın açıklaması yaptı.

Kara harekatına ğına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğini söyleyen Netanyahu, İsrail'e “yurt dışından silahlar gelmekte” olduğunu kaydetti.

Netanyahu, vatandaşları silah kullanmaya kontrollü bir şekilde teşvik ettiklerini söyledi.

- “Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz”

Konuşmasının sonunda İsraillilere seslenen Netanyahu, Hamas’a karşı Tevrat’ın "Yeşaya" kitabındaki “kehaneti” göreceklerini öne sürerek, şunları söyledi:

"Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. ‘Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin’(Yeşaya 60:18).”