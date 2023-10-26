Edebiyat

70 bin Aşuri kitabı "Kürtçe" yayımlandı

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kürdistan kitap Kürdistan

HABER MERKEZİ 

Diyana Süryani Kültür Merkezi ve Rahen Örgütü’nün Rewanduz'da ortaklaşa düzenlediği törende “70 bin Aşuri” kitabı tanıtıldı.

Ermeni asıllı Amerikalı roman, hikaye ve tiyatro yazarı William Saroyan’ın İngilizce kaleme aldığı, "Süryanice ve Arapça"ya çevirilen kitap, yazar Nuri Bexal tarafından Kürtçe’ye çevirildi.

Kürt yazar Bexal, K24’e yaptığı açıklamada, “70 bin Aşuri kitabı, Ermeni asıllı Amerikalı yazar William Saroyan’ın yazdığı hikayeden ibaret, Diyana Süryani Kültür Merkezi bu kitabın Kürtçe’ye çevirilmesi önerisinde bulundu.” dedi.

Bexal, kitapta 1933 yılında Irak hükümeti tarafından Sêmêle ilçesinde Süryanilere yönelik katliamın öyküsünün anlatıldığını belirtti.

Kürdistan’ın önde gelen yazarlarından olan Nuri Bexal, söz konusu kitabın yanı sıra, 16 kitap daha yazıp tercüme etti.

70 bin Aşuri kitabı
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