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Cezaevinden helikopterle kaçan hükümlünün cezası belli oldu

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HABER MERKEZİ 

Fransa'da 5 yıl önce hapishaneden helikopterle kaçan Redoine Faid, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Kaçış kralı" lakaplı 51 yaşındaki Faid, kaçışta suç ortağı olduğu iddia edilen 11 sanık arkadaşıyla birlikte mahkemeye çıktı.

Fransa'da soygun yapmaktan tutuklu bulunduğu hapishaneden helikopterle firar eden Redoine Faid'e 14 yıl hapis cezası verildi. Faid'in daha önce aldığı cezalarla birlikte 2060 yılına kadar hapiste kalabileceği belirtiliyor.

2018 yılında Paris'in 50 kilometre güneydoğusundaki hapishaneden helikopterle firar eden Faid, geçen ay mahkemeye çıkarılmıştı.

Savcılar Faid için 22 yıl hapis cezası talep etmişti.

Redoine Faid'in kaçışı sırasında kendisine yardım eden 3 yeğeni ise 2, 6 ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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