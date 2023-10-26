Politika

"Gazze'de insani felaket yaşanıyor, insani yardımlar ulaştırılmalı"

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dünya Kremlin Hamas İsrail Gazze

HABER MERKEZİ 

Kremlin,Gazze'de insani felaket yaşandığını belirterek, Gazze'ye insani yardımın ulaşamadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara dair başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye gönderilen yardımların girişine izin verilmediğine işaret eden Peskov, "Yalnızca iki düzine yardım kamyonunun girmesine izin verildi. Bu çok az. İnsanların çıkmalarına da izin verilmiyor." diye konuştu.

Peskov, durumun felaket boyutlarında olduğunu vurgulayarak, kara harekatı başlatılırsa durumun daha da kötüleşebileceğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nezdinde çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini aktaran Peskov, "Herkese ateşkes çağrısı yapılmalı ve yalnızca bir tarafın eylemleri kınanamaz." ifadesini kullandı.

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