Politika

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüştü

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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüştü
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüştü
türkiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu

HABER MERKEZİ 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile  CHP'nin 4-5 Kasım’da yapılacak olan 38'inci Olağan Kurultayı öncesi Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’na Kurultay Divan Başkanlığını önereceği öne sürülmüştü.

Farklı araçlarla tesisten ayrılan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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