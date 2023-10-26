Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüştü

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile CHP'nin 4-5 Kasım’da yapılacak olan 38'inci Olağan Kurultayı öncesi Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’na Kurultay Divan Başkanlığını önereceği öne sürülmüştü.

Farklı araçlarla tesisten ayrılan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.