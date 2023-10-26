Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü: 12 tır daha Gazze'ye giriş yaptı

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İsrail'in hava saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ne, Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı üzerinden 12 yardım tırının daha girdiği bildirildi.

AA'nın haberine göre Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, Gazze'ye giriş yapan 12 yardım tırının "su, gıda ve ilaç taşıdığını" söyledi.

Ebu Muhsin, son yardım konvoyuyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'ne giren tır sayısının 74 olduğunu kaydetti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasıyla, İsrail-Hamas savaşı başaldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.