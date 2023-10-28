İsrail'in Gazze'ye saldırıları 22'nci gününde devam etti

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İsrail'in saldırıları sonucu sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilen Gazze'nin pek çok noktası dün gecede havadan ve karadan saldırılara maruz kaldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vururuken, İsrail uçakları da Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri havadan hedef aldı.

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesi ve elektriğin de olmaması nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırıların olduğu bölgelere ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili de bilgi alınamadığı bildirildi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, internet ve telefon hizmetinin kesildiği Gazze'de gazetecilere dönük "katliam" yapabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in şu ana kadar 20'yi aşkın gazeteciyi, ailelerinden de onlarca kişiyi öldürdüğüne ve onlarca basın kurumunu hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bunun, gazetecilerin, işlenen suçları dünyaya duyurmasına engel olmak için resmi bir kararla ve sistematik bir politika çerçevesinde yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı tüm uluslararası kuruluşlara, "gerçeklerin tanıklarını" kaybetmeden önce harekete geçme, "cellatla kurbanı bir tutma ve çifte standart" konusunda ise "dur" deme çağrısı yapıldı.

-Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı

BM Genel Kurulu’nda "Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararı dün onaylanmıştı.

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı dün, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.

Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edilmişti.

-İsrail Dışişleri Bakanı'ndan insani ateşkes talebi için "alçakça çağrı" ithamı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nun İsrail-Hamas savaşına karşı yapılan insani ateşkes çağrısına tepki gösterdi.

"BM Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz." ifadesini kullanan Cohen, Hamas'ı ortadan kaldırmayı planladıklarını savundu.

Cohen, BM Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak "alçakça çağrı" ithamında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise BM Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararının, "Filistinlilerin öldürülmesine ve savaş suçlarına karşı açık bir duruş" olduğunu belirtti.

-İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.