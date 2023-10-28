Hollanda'dan vatandaşlarına çağrı: Irak'ı terk edin

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Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına çağrıda bulunarak en kısa sürede Irak’ı terk etmelerini istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hollanda vatandaşlarının Irak’ı terk etmeleri istenilirken, ülkede güvenlik durumunun her an bozulabileceği vurgulandı.

Açıklamada, “Gazze’de yaşanan olaylardan dolayı Irak’ın büyük şehirlerinde gösteriler yapılıyor, Batılı kişi ve taraflara yönelik şiddet ve hedef alma ihtimali var. Irak'taki güvenlik durumu aniden kötüleşebilir, bu nedenle Hollanda vatandaşlarına Irak'ı derhal terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Kürdistan Bölgesi’ni turuncu kategoriye alırken Irak'ın diğer bölgelerini kırmızı bölge ilan eden Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından kırmızı bölgeyi derhal terk etmeleri ve gerekirse turuncu bölgede kalmaları çağrısında bulundu.

Geçen hafta ABD ve Kanada da vatandaşlarına Irak’ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Çağrılar, Irak’taki bazı silahlı grupların son günlerde çeşitli bölgelerdeki koalisyon üslerine füzeli saldırılar düzenlemesi ve onları Irak'tan sürmekle tehdit etmesi sonrasında geldi.