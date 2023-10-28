ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz." dedi.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kirby, Gazze Şeridi'yle ilgili gelişmelere değindi.

"İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz. Onların güvenlik ihtiyaçlarını desteklemeye devam ediyoruz ve bu devam edecek." diyen Kirby, çatışmaların başından beri İsrail ile iletişim halinde olduklarını belirtti.

Kirby, "Sivil kayıplar, sivil zayiatlar ve benimsemeyi tercih edebilecekleri yaklaşımla ilgili endişelerimizi dile getirmekten çekinmedik. Dostların yapabileceği şey budur." değerlendirmesinde bulundu.

-İsrail ordusu: Gazze sınırındaki operasyonlar "resmi bir kara harekatı" değil

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yönelik operasyonun, "resmi bir kara harekatı olmadığını" açıkladı.

Kanal 12 televizyonunun, Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde ise "İsrail güçlerinin, Gazze'ye karadan sınırlı bir şekilde girdiği" kaydedildi.

Ordu kaynaklarından aktarılan bilgide ise Gazze sınırındaki operasyonun resmi bir kara harekatı olmadığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdıklarını ve geceleyin kara operasyonlarını genişleteceklerini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi de sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşı başlattığını" belirterek, savaşın "gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete" yol açacağını açıklamıştı.

-Irak'ta Gazze için selalar okundu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife en-Numan Camisi'nde selalar okundu, Gazzeliler için dua edildi.

Daha önce Bağdat'ta bir araya gelen binlerce Iraklı, Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.