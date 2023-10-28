Lübnan Hizbullahı İsrail'e füzelerle saldırdı

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e füze fırlattığını ve yaşamını yitirenlerin olduğunu bildirirken, İsrail ordusu saldırıda can kaybı olduğuna dair haberleri yalanladı.

Hizbullah’tan yapılan açıklamaya göre İsrail'deki bir askeri tesise roketlerle saldırı düzenlenmesi nedeniyle tesisin ve ekipmanların çoğu imha edildi. Saldırıda İsrail askerlerinden yaşamını yitirenler oldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan tarafından Avivim bölgesindeki bir ordu mevzisine füze atıldığı, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in ateş açılan noktaları tank ve top atışıyla vurduğu kaydedildi.

Lübnan-İsrail sınırı, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalara ve karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Saldırılarda, 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.