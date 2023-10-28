ABD: Suriye’de İran Devrim Muhafızları’na ait askeri tesisleri hedef aldık

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ABD, Joe Biden’ın talimatıyla Suriye'de İran Devrim Muhafızları’na ait 2 askeri tesisin vurulduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye’deki İran destekli silahlı gruplara yönelik saldırılara ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Washington, tehditlere karşı daha fazla tedbir almaya hazır." dedi.

Biden’ın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderdiği mektupta, “İran İslam Devrim Muhafızları’na ait militan grupları, 17 Ekim 2023’ten bu yana Irak ve Suriye’deki Amerikanlara bir dizi saldırı düzenledi.” ifadesini kullandı.

Biden, bu saldırılar sonucu çok sayıda ABD askerinin yaralandığını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby de ABD’nin, Suriye’de İran Devrim Muhafızları’na ait 2 askeri tesisi hedef aldığını açıkladı.

Saldırıların amacının İran'a yakın grupların varlığının azaltılması olduğunu belirten Kirby, "ABD, saldırılara karşı kendini savunacak.” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Ekim’de yaptığı açıklamda, İran'ın Suriye'deki üsleri ve karargahlarının hedef almasına yönelik emir verdiğini ve ABD’nin daha fazla saldırıya hazırlandığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığının bir raporunda, Biden’ın, ABD güçlerine karşı çeşitli askeri operasyonlarda kullanılan Suriye'deki Devrim Muhafızları üslerine saldırı emri verdiği belirtilmişti.