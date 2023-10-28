Politika

AA: YPG’nin Derik tugay sorumlusu öldürüldü

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YPG'nin Derik tugay sorumlusu Muhammed Azo
YPG'nin Derik tugay sorumlusu Muhammed Azo
kürdistan Rojava MİT

HABER MERKEZİ 

Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından (MİT), Rojava’da düzenlenen operasyonda YPG’nin Derik tugay sorumlusu Muhammed Azo yaşamını yitirdi.

AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo, MİT'in Rojava’da düzenlediği operasyonda hayatını kaybetti.

Geçen yıl MİT tarafından hedef alınan ve yaralı kurtulan Azo, tedavi edilmek üzere PKK tarafından yurt dışına gönderildi.

Azo'nun, Rojava’nın Derik kentine döndüğünün belirlenmesi üzerine MİT harekete geçti.

Haberde, Muhammed Azo'nun YPG’nin tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Derik'te, 250 YPG'linin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı belirlenmişti.

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