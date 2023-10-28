Erdoğan: "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı"

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına tepki göstererek, “İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.” dedi.

Erdoğan, sosyal medya platform X’ten yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yoğunlaşan İsrail bombardımanlarında Gazze’de “yine kadınların, çocukların, masum sivillerin” hedef alındığını vurguladı.

İnsani krizin derinleştiğine işaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı, “İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 25 Ekim’de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'e gitme projelerinin olduğunu ancak bunu iptal ettiklerini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısı Türkiye'nin de oyunun yer aldığı 120 evet oyuyla kabul edildi.