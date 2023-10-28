Erdoğan: "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı"
HABER MERKEZİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına tepki göstererek, “İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.” dedi.
Erdoğan, sosyal medya platform X’ten yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yoğunlaşan İsrail bombardımanlarında Gazze’de “yine kadınların, çocukların, masum sivillerin” hedef alındığını vurguladı.
İnsani krizin derinleştiğine işaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı, “İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.” dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 25 Ekim’de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'e gitme projelerinin olduğunu ancak bunu iptal ettiklerini duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısı Türkiye'nin de oyunun yer aldığı 120 evet oyuyla kabul edildi.
Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2023
İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.…