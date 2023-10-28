Politika

Erdoğan: "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı"

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Türkiye Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan
türkiye Türkiye İsrail Hamas Gazze

HABER MERKEZİ 

Türkiye Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına tepki göstererek, “İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.” dedi. 

Erdoğan, sosyal medya platform X’ten yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yoğunlaşan İsrail bombardımanlarında Gazze’de “yine kadınların, çocukların, masum sivillerin” hedef alındığını vurguladı.

İnsani krizin derinleştiğine işaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı, “İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 25 Ekim’de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'e gitme projelerinin olduğunu ancak bunu iptal ettiklerini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısı Türkiye'nin de oyunun yer aldığı 120 evet oyuyla kabul edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv