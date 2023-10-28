Genel

Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de savaş suçlarını belgelemek zorlaştı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Gazze İsrail Uluslararası Af Örgütü

HABER MERKZİ 

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesinin savaş suçlarına ilişkin kanıtlara ulaşmayı zolaştırdığını bildirdi.

İngiltere merkezli örgüt, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki çalışanlarıyla bağlantıyı kaybettiklerini duyurdu.

Gazze'deki sivillerin daha önce görülmemiş şekilde risk altında olduğu vurgulanırken, iletişim kesintisinin, İsrail'in 16 yıldır ablukada tuttuğu, 9 Ekim'den bu yana ise ablukayı sıkılaştırdığı bölgede sivil altyapı ile konutların hedef alındığı dönemde yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen örgütün Araştırma, Savunma, Politika ve Kampanyalar Direktörü Erika Guevara-Rosas, internet ve iletişim bağlantılarının kesilmesiyle Gazzelilerin tamamen karanlıkta kaldığını söyledi.

Guevara-Rosas, İsrail'i saldırılara son vermeye çağırarak "İsrail'i 3 binden fazla çocuk dahil çok sayıda sivilin ölümüne sebep olan, ayrım yapmayan ve orantısız saldırılarını acilen sona erdirmeye çağırıyorum. Hava saldırılarının sürdüğü ve kara operasyonunun genişletileceği bir ortamda kurtarma çalışmalarının sağlanması için internet ve telekomünikasyon altyapısı acilen onarılmalı." ifadesini kullandı.

Örgütün Gazze'deki çalışanlarıyla da bağlantısının koptuğuna dikkati çeken Guevara-Rosas, "İnsan hakları örgütleri için yaşanan hak ihlallerini belgelemek, yoğunlaşan İsrail saldırıları ve iletişim kısıtlamaları nedeniyle daha da zorlaştı." değerlendirmesini yaptı.

Guevara-Rosas, iletişim kesintisiyle ilgili, "Bu, kritik bilgilere, Gazze'deki Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ile savaş suçlarına ilişkin kanıtlara ulaşmamızın, direkt olarak bu ihlallere maruz kalanlardan duymamızın daha da zorlaşması anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv