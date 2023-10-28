Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de savaş suçlarını belgelemek zorlaştı

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Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesinin savaş suçlarına ilişkin kanıtlara ulaşmayı zolaştırdığını bildirdi.

İngiltere merkezli örgüt, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki çalışanlarıyla bağlantıyı kaybettiklerini duyurdu.

Gazze'deki sivillerin daha önce görülmemiş şekilde risk altında olduğu vurgulanırken, iletişim kesintisinin, İsrail'in 16 yıldır ablukada tuttuğu, 9 Ekim'den bu yana ise ablukayı sıkılaştırdığı bölgede sivil altyapı ile konutların hedef alındığı dönemde yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen örgütün Araştırma, Savunma, Politika ve Kampanyalar Direktörü Erika Guevara-Rosas, internet ve iletişim bağlantılarının kesilmesiyle Gazzelilerin tamamen karanlıkta kaldığını söyledi.

Guevara-Rosas, İsrail'i saldırılara son vermeye çağırarak "İsrail'i 3 binden fazla çocuk dahil çok sayıda sivilin ölümüne sebep olan, ayrım yapmayan ve orantısız saldırılarını acilen sona erdirmeye çağırıyorum. Hava saldırılarının sürdüğü ve kara operasyonunun genişletileceği bir ortamda kurtarma çalışmalarının sağlanması için internet ve telekomünikasyon altyapısı acilen onarılmalı." ifadesini kullandı.

Örgütün Gazze'deki çalışanlarıyla da bağlantısının koptuğuna dikkati çeken Guevara-Rosas, "İnsan hakları örgütleri için yaşanan hak ihlallerini belgelemek, yoğunlaşan İsrail saldırıları ve iletişim kısıtlamaları nedeniyle daha da zorlaştı." değerlendirmesini yaptı.

Guevara-Rosas, iletişim kesintisiyle ilgili, "Bu, kritik bilgilere, Gazze'deki Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ile savaş suçlarına ilişkin kanıtlara ulaşmamızın, direkt olarak bu ihlallere maruz kalanlardan duymamızın daha da zorlaşması anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.