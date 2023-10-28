Politika

Fransa'nın Irak Büyükelçisi, Başkan Barzani'nin bir kararına övgüde bulundu

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Başkan Barzani, Fransa'nın Irak Büyükelçisi'ni kabul etti
Başkan Barzani, Fransa'nın Irak Büyükelçisi'ni kabul etti
kürdistan KDP Başkan Barzani Kürdistan Bölgesi Fransa Irak

HABER MERKEZİ 

Fransa’nın Irak Büyükelçisi Éric Chevalier, Başkan Mesud Barzani’nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Liderlik Konseyi Genel Merkezini Kerkük Üniversitesine sunma kararına övgüde bulundu.

Başkan Barzani, bugün 28 Ekim 2023’te Salahaddin’de Fransa’nın Irak Büyükelçisi Chevalier’i ağırladı.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede, Chevalier’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un selamlarını Başkan Mesud Barzani’ye ilettiği belirtilirken, bölgedeki siyasi durum, yaşanan son gelişmeler ile bir sonraki aşamanın olasılıkları ve riskleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, “Fransa'nın Irak Büyükelçisi, Başkan Barzani'nin durumu sakinleştirmek amacıyla Kürdistan Demokrat Partisi Liderlik Konseyi Genel Merkezini Kerkük Üniversitesine sunma kararına övgüde bulundu ve bunu akıllıca bir karar olarak değerlendirdi.” ifadelerine yer verildi.

Toplantının bir diğer konusu ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Federal Irak Hükümeti arasındaki ilişkiler oldu ve sorunların çözümüne yönelik çabalar takdirle karşılandı.

Başkan Barzani, Fransa'nın Irak Büyükelçisi'ni kabul etti
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