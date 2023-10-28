Politika

Mesrur Barzani, Fransa’nın Irak Büyükelçisi'ni kabul etti

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani Fransa

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Fransa’nın Irak Büyükelçisi Eric Chevalier’i kabul etti.

Toplantıda, Irak ve bölgedeki siyasi durumda yaşanan son gelişmeler ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Toplantının ana konularından biri de Kürdistan Bölgesi’nin detaylı veri ve bilgilerle birlikte Temsilciler Meclisi Maliye Komisyonu'na gerekli açıklamayı sunduktan sonra federal hükümetin ilgili taraflarının Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının ve mali yetkilerinin sağlanmasının gerekliliğiydi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemi ile diplomatik elçiler ile koalisyon güçlerinin korunması da görüşmelerin bir diğer konusunu oluşturdu.

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