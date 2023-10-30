Urfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldırı: 7 kişi gözaltına alındı

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Urfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alınırken, traktör römorklarına ve mısır tarlalarına gizlenen 13 kaçak trafo belirlendi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre Haliliye ilçesi kırsalındaki İncirağacı ve Güvenli mahallelerinde 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmemesi nedeniyle haciz kararı verilen 6 trafoya el koymak için bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerle tartışan mahallelinin bir süre sonra taşla saldırması nedeniyle bölgede hazır bulunan jandarma ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

Elektrik ekiplerinin aynı bölgede dron ile yaptığı kontrollerde ise traktör römorklarına ve mısır tarlalarına gizlenen 13 kaçak trafo daha tespit edildi.

El konulan 19 trafonun yaklaşık 3 bin nüfuslu bir ilçeyi aydınlatabilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi.