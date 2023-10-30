Duhok Valisi: Irak Hükümeti doğal kaynaklarımızdan yararlanmamıza izin vermiyor

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Duhok Valisi Ali Tatar, “Kürdistan Bölgesi olarak kendimize yetecek kadar doğal kaynak ve gelire sahibiz, yararlanmamıza izin verirlerse hiçbir tarafa el açmayız.” dedi.

Bugün 30 Ekim 2023’te Hollanda Uluslararası Belediyeler Birliği (VGN), Duhok Belediyeler ve Sağlık Genel Müdürlükleri koordinasyonunda “Tıbbi Atıklar, Zorluklar ve Fırsatlar” konulu bir konferans düzenledi.

Konferansa katılan ve açıklamalarda bulunan Ali Tatar, temiz bir çevre için halka çağrı yaparak, “Evlerimizi temiz tutuğumuz ve koruduğumuz gibi, ülkemizi de temiz tutup korumalıyız.” ifadesini kullandı.

Tatar, “Biz Kürtler yeryüzünün en eski milletiyiz. Allah bize lütufta bulunarak sınırsız doğal zenginlik lütfetmiştir. Ne yazık ki Irak Hükümeti bunları doğru kullanmamıza izin vermedi, bu yüzden geçmişte birçok krizle karşılaştık.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’nin sahip olduğu doğal kaynaklara değinen Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan Bölgesi olarak kendimize yetecek kadar doğal kaynak ve gelire sahibiz, yararlanmamıza izin verirlerse hiçbir tarafa el açmayız. Maalesef uygulanan bir siyaset var. Ne doğal kaynaklarımızı (petrol, gaz ve madenler) kullanmamıza ne de satmamıza izin vermiyorlar, hatta bizle anayasal ya da hukuki bir muamele bile yapmıyorlar.”

Duhok Valisi Tatar, Kürdistan Bölgesi’ndeki şehirleri gibi Irak’taki tün şehirlerin de yeniden inşa edilmesini, geliştirilmesini ve Irak halkının mutluluk, gurur ve huzur içinde yaşamasını istediklerini dile getirdi.

“Bizim (Kürdistan Bölgesi Hükümeti) federal hükümeti sürekli desteklediğimiz gibi onlarında bizi desteklemesi gerekiyor.” diyen Tatar, “Eğer Kürdistan Bölgesi refah açısından ilerleme kaydettiyse, Irak'ın da bu ilerlemeyi kendi ilerlemesi olarak kabul etmesi gerek, biz de Irak'ın diğer bölgelerinin ilerlemesini kendi ilerlememiz olarak görmeliyiz.” açıklamasında bulundu.