Sağlık

Kış saatinin gelmesi, insanların sağlığını etkiler mi?

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dünya Kış mevsimi bahar baş ağrısı

HABER MERKEZİ 

Sağlık uzmanları, kış mevsiminin gelmesinin insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini söylüyor.

Keck Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent Dr. Rajkumar Dasgupta, yayın kuruluşu CNN’e verdiği ropörtajda, kış mevsiminin sağlığımıza olan etkileri ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı hakkında bilgi verdi.

Yaz mevsiminin sona ermesinin çoğu zaman baş ağrısına sebep olabileceğini belirten Dasgupta, “Bu durum, 6 ila 8 hafta boyunca her gün tekrarlandıktan sonra geçebilir.” dedi.

Dasgupta, küme tipi baş ağrısının zamanın değişimiyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “Bu tip baş ağrısı, bir gözde etkisini gösterir ve 15 dakika ila 3 saat sürebilir.” diye konuştu.

Kışın gelmesinin insanların günlük hareketlerini de etkileyebileceğine işaret eden Dr. Rajkumar Dasgupta, “Bu durum, yorgunluk hissini artırabilir ve insanların ruh halini olumsuz yönde etkileyebilir. Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte günler kısalıyor, değişen mevsimler ve gündüzün kısalması, insanlara bir tür depresyon yaşatabilir.” ifadelerini kullandı.

Dasgupta, alzheimer hastalığı olan kişilerin, kışın olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalabileceğini kaydederek, kışın başlamasıyla beraber sabahları spor yapmanın ve dışarıda zaman geçirmenin faydalı bir strateji olduğuna işaret etti.

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