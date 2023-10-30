Politika

UNICEF: Dünyada en fazla yerinden edilmiş çocuğun görüldüğü ülke Sudan

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Sudanlı göçmenler
Sudanlı göçmenler
dünya Sudan savaş göçmen UNICEF BM

HABER MERKEZİ 

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dün yaptığı açıklamada, dünyada en fazla yerinden edilmiş çocuğun Sudan’da görüldüğünü ve “yaklaşık 3 milyon çocuğun kaçmak zorunda bırakıldığını” bildirdi.

UNICEF Sudan Ofisinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sudan'da devam eden iç savaş nedeniyle yaklaşık 3 milyon çocuğun yerinden edildiği ve bunun, dünyadaki en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Savaşın daha da tırmanmasının, daha fazla çocuğun şiddet, istismar ve sömürü riskiyle karşı karşıya kalarak evlerini terk etmesine neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Çocukların güvende ve sağlıklı olması, öğrenmesi ve oynaması için savaş durdurulmalı." denildi.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar başlamıştı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre, 15 Nisan'da başlayan ve tüm şiddetiyle süren çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

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