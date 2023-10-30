TÜİK: Ekonomiye güven, ekimde arttı
HABER MERKEZİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin, ekimde aylık bazda yüzde 1,2 yükselerek 96,5 değerini aldığını duyurdu.
TÜİK’ten yapılan açıklamada, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerine yer verildi.
Açıklamaya göre eylülde 95,4 olan endeks, ekimde yüzde 1,2 artışla 96,5'e yükseldi.
Geçen aya göre ekimde tüketici güven endeksi yüzde 4,4 yükselişle 74,6 olurken, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,2 artarak 105,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 artışla 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 yükselişle 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalışla 113,9 değerini aldı.