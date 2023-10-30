Ekonomi

Yüksek Yatırım Kurulu: Bir dizi yatırım projesine nihai onay verilecek

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan yatırım Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ 

Mesrur Barzani’nin talimatıyla oluşturulan Yüksek Yatırım Kurulu Komisyonu, halihazırda işlemlerini tamamlamış olan çok sayıda yatırım projesine nihai onay verilmesine karar verdi.

Yatırım Kurulu Komisyonu, önceki toplantılarının uzantısı olarak bugün, Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin öncülüğünde toplandı.

Kürdistan Bölgesi'nde yatırımın daha iyi canlandırılması amacıyla, halihazırda işlem yapmış olan bir dizi yatırım projesine nihai izin verilmesinin yanı sıra arazi tazminatının kolaylaştırılmasına karar verildi.

Yatırım projelerinin yavaşlamasına neden olan tüm etkenlerin ve bunların yasalar çerçevesinde çözülmelerinin masaya yatırıldığı toplantıda, Kubad Talabani, projelerini hayata geçirmelerini kolaylaştırmak amacıyla ilgili taraflara kendi aralarında iş birliği ve koordinasyon kurmaları talimatı verdi.

Toplantıda, yürürlükteki yasalara göre, yatırım projeleri için tahsis edilen arazilerin kapatılmasından sonra sahiplerine tazminat ödenmesine yönelik çalışmalar yapılmasına, özellikle sanayi ve tarım projelerinin kolaylaştırılmasına öncelik verilmesine karar verildi.

Konut ve turizm sektörlerinin ortak projelerinin tamamlanması için kolaylık sağlanması konusu da ele alındı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv