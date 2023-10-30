Yüksek Yatırım Kurulu: Bir dizi yatırım projesine nihai onay verilecek

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Mesrur Barzani’nin talimatıyla oluşturulan Yüksek Yatırım Kurulu Komisyonu, halihazırda işlemlerini tamamlamış olan çok sayıda yatırım projesine nihai onay verilmesine karar verdi.

Yatırım Kurulu Komisyonu, önceki toplantılarının uzantısı olarak bugün, Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin öncülüğünde toplandı.

Kürdistan Bölgesi'nde yatırımın daha iyi canlandırılması amacıyla, halihazırda işlem yapmış olan bir dizi yatırım projesine nihai izin verilmesinin yanı sıra arazi tazminatının kolaylaştırılmasına karar verildi.

Yatırım projelerinin yavaşlamasına neden olan tüm etkenlerin ve bunların yasalar çerçevesinde çözülmelerinin masaya yatırıldığı toplantıda, Kubad Talabani, projelerini hayata geçirmelerini kolaylaştırmak amacıyla ilgili taraflara kendi aralarında iş birliği ve koordinasyon kurmaları talimatı verdi.

Toplantıda, yürürlükteki yasalara göre, yatırım projeleri için tahsis edilen arazilerin kapatılmasından sonra sahiplerine tazminat ödenmesine yönelik çalışmalar yapılmasına, özellikle sanayi ve tarım projelerinin kolaylaştırılmasına öncelik verilmesine karar verildi.

Konut ve turizm sektörlerinin ortak projelerinin tamamlanması için kolaylık sağlanması konusu da ele alındı.