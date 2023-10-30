Guterres'ten iklim krizi çağrısı: "Bu deliliği durdurmalıyız"

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, giderek artan iklim krizinin etkilerinin durdurulması için çağrıda bulunarak, "Bu deliliği durdurmalıyız." dedi.

Guterres, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal'ın daveti üzerine Nepal'in Himalaya bölgesini ziyaret etmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.

Himalayalar'daki buzulların "rekor seviyede" eridiğini belirten Guterres, sıcaklık artışının 1,5 derecede sınırlandırması gerektiğini savndu.

"Buzullar eriyor ve bunun geri dönüşü yok. BM'nin iklim planı doğrultusunda ilerlemeliyiz." diyen Guterres, seller ve heyelanların bölgedeki toplumu ciddi şekilde etkilediğini belirterek iklim krizine ilişkin, "Bu deliliği durdurmalıyız." dedi.

Guterres, Everest Dağı'na giden ve bu dağın eteklerinden, iklim değişikliğinin Himalayalar üzerindeki "korkunç etkisine bizzat şahit olduğunu" vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, 1 Ocak 2017'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez Nepal'i ziyaret etti.