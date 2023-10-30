Kürdistan Bölgesi ile BAE ekonomik bağlarını genişletiyor

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Kürdistan Bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) özellikle yatırım alanında ekonomi ilişkilerini genişletmek üzere bugün BAE Ekonomi Bakanlığının talebi üzerine Yatırım -Kurulu Başkanı Dr. Muhammed Şukri liderliğindeki Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Yatırım Kurulu heyeti BAE’ye gitti.

Bir emlak ve inşaat hizmetleri şirketinin yöneticisi, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yatırımcılarını büyük ölçüde desteklediğini belirtirken, Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri de yabancı yatırımcılara daha fazla kolaylık sağlayacakalarını vurguladı.

BAE Hükümetine bağlı Enformasyon Alışverişi Ofisinin Kürdistan Bölgesi dahil 32 ülkeyle ortaklığı bulunmakta. BAE’nin Kürdistan Bölgesi ile güçlü ilişkileri var. Kürdistan Bölgesi Hükümeti de BAE'ye kolaylık sağlayarak, ilişkileri güçlendirmek istiyor.

Muhammed Şukri, K24’e yaptığı açıklamada, Başbakan'ın (Barzani) talimatıyla BAE’den gelen yatırımcılara daha fazla kolaylık sağlayaklarını söyledi.

BAE, ticaret alışverişini yapan ülkeler arasında 22’nci sırada yer almakta. Özel sektörü aktif hale getirerek her alanda kaliteli hizmetler sunmak, BAE'yi şirketler ve girişimciler için önemli bir konuma getirdi. Dubai başta olmak üzere bazı BAE'li iş adamları ve yatırımcılar, bölgede istikrar, güvenlik ve tesislerin olduğuna inandıkları ve kendilerine güvence verildiği için Kürdistan Bölgesi'nde yatırım yapmak istiyor.

Ayana Holding (emlak ve inşaat hizmetleri şirketi) Kurul Başkanı Abdullah Mahmud Lahc, K24’ yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi'nde yatırım yapma konusunda her iki taraftan teşvik edildik. Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile BAE Hükümeti, bize kolaylık sağlıyor. Biz yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İşlemlerde kolaylık sağlamak önemlisi. Hükümetin bizi karşılaması bize Kürdistan'da yatırım yapabileceğimizin garantisini verdi.” dedi.

Kürdistan Bölgesi'nin Türkiye, İran ve Çin'den sonra 4’üncü büyük ticaret ortağı olan BAE, Doğu Asya ülkelerinden bölgeye yapılan ithalatlar konusunda ticarette önemli bir yere sahip. BAE’den Kürdistan Bölgesi'ne yıllık 1 milyar dolardan fazla ihracat yapılıyor. Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu’nun verilerine göre 150'den fazla BAE şirketi 2,57 milyar dolar değerinde yatırım yaptı.