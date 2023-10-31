Ballon d’Or 8. kez Lionel Messi'nin

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Arjantin ve Inter Miami’nin yıldızı Lionel Messi, Ballon d’Or (Altın Top) ödülünü 8’inci defa kazanarak bu alandaki rekorunu geliştirdi.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

36 yaşındaki futbolcunun bu ödülü 8’inci defa kazanmasında, geçen yıl Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nı kazanması etkili oldu.

Oylamada Norveçli Erling Haaland 2'nci, Fransız Kylian Mbappe 3'üncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

Eski Barcelona ve PSG oyuncusu Messi’den sonra bu ödülü en çok kazanan kişi 5 defayla Cristiano Ronaldo’dur. 2017’den bu yana ödülü kazanamayan Portekiz ve Al Nassr oyuncusu Ronaldo bu yıl 2003’ten bu yana ilk defa ödüle aday gösterilmedi.