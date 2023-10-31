UNRWA: Gazze’de öldürülenlerin %70’i çocuk ve kadın

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Gazze’deki İsrail saldırılarında son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’inin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Orta Doğu’daki durumu görüşmek için acil düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazze’de güvenli hiçbir yer bulunmadığını söyleyen Lazzarini, İsrail saldırılarında Gazze’de son üç haftada öldürülenler için "Bunların neredeyse yüzde 70’ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor." dedi.

"Gazze’de mevcut abluka, bir toplu cezalandırmadır.” diyen Lazzarini, “Bunlar sadece zayiat olamaz. Kiliseler, camiler, hastaneler, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesisler gözetilmedi, uluslararası insancıl yasalarca korunan birçok insan öldürüldü ve yaralandı." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel de Gazze’de İsrail’in saldırılarından dolayı şu ana kadar 3 bin 400’den fazla çocuğun öldüğüne, 6 bin 300’den fazla çocuğun da yaralandığına işaret etti.

Russel, “Bu, Gazze'de her gün 420'den fazla çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor, bu rakam, her birimizi iliklerimize kadar sarsmalı.” diye konuştu.

Gazze’de en az 221 okulun ve 177 binden fazla konutun yıkıldığı veya zarar gördüğü bilgisini paylaşan Russel, Gazze’nin temiz su başta olmak üzere diğer hayati ihtiyaçlarının da hızla tükendiği, temiz su ile sanitasyon eksikliğinin bir felakete dönüşmek üzere olduğu uyarısında bulundu.