Aralarında Kürt illerin bulunduğu 28 ilde operasyon

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Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Van, Muş, Mardin, Hakkari, Antep, Hatay, Diyarbakır ve Maraş’ın yer aldığı 28 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonu kapsamında, 11 büyük mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile kahramanlar operasyonu gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Antep, Hatay, Maraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş ve Sivas’ta düzenlenen operasyonda, J-SİHA ve İHA'ların da kullanıldığını aktardı.

Bu operasyonlarda 11 büyük mağara ve sığınağın imha edildiğini bildiren Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"37 kilogram patlayıcı madde, polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış 12 mayın/EYP, 27 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 tabanca, 17 av tüfeği, 10 bin 135 adet çeşitli silahlar için mühimmat, 10 el bombası, 6 elektrikli fünye, 171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi."