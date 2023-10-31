Aralarında Kürt illerin bulunduğu 28 ilde operasyon
HABER MERKEZİ
Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Van, Muş, Mardin, Hakkari, Antep, Hatay, Diyarbakır ve Maraş’ın yer aldığı 28 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonu kapsamında, 11 büyük mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile kahramanlar operasyonu gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi.
Bakan Yerlikaya, Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Antep, Hatay, Maraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş ve Sivas’ta düzenlenen operasyonda, J-SİHA ve İHA'ların da kullanıldığını aktardı.
Bu operasyonlarda 11 büyük mağara ve sığınağın imha edildiğini bildiren Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:
"37 kilogram patlayıcı madde, polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış 12 mayın/EYP, 27 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 tabanca, 17 av tüfeği, 10 bin 135 adet çeşitli silahlar için mühimmat, 10 el bombası, 6 elektrikli fünye, 171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi."
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU TERÖRİSTLERİN KIRSALDA KIŞ AYLARINDA BARINMAK İÇİN HAZIRLADIKLARI MAĞARA VE SIĞINAKLARIN İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 31, 2023
2️⃣8️⃣ İLDE
4️⃣.7️⃣3️⃣1️⃣ TİMDEN OLUŞAN
6️⃣1️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣ JANDARMA İLE KAHRAMANLAR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ❗️
Teröristlerin İnlerini Bir… pic.twitter.com/2iICS9QN8l