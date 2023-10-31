“Yek Momk Du Momk” adlı film yıllar sonra Erbil'de gösterime girdi

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Senaryosu ve yönetmenliği Cano Rojbeyani’ye ait olan, önde gelen Kürt ve yabancı oyuncuların oynadığı, Avusturya, Almanya ve Fransa’daki uluslararası festivallerinde çok sayıda ödüle layık görülen, Hollywood sinemalarında da gösterilen “Yek Momk Du Momk” (Bir Mum İki Mum) adlı sinema filmi, 9 yıl aradan sonra ilk kez Erbil'de gösterime girdi.

Yapımcılığı Erbil Sinema Müdürlüğüne ait olan bu filmin son gösterimi, önemli sayıda sinemaseverin katılımıyla Ala Sinema Sanatı ve Kültür Geliştirme Merkezinde gerçekleştirildi.

Erbil Sinema Müdürü Şaxewan Mustafa, K24’e yaptığı açıklamada, filmin, giderek Kürt halkının ve dünyanın beğenisini topladığını belirterek, “Bu filmdeki sosyal hikayeler, Kürtçe film izlemek isteyenlerin ilgisini çekti.” dedi.

Yapımı 9 yıl öncesine uzanan film, sonbaharın 9’uncu haftasında ilk kez Kürdistan sinemalarında gösterildi.

Filmin hikayesi, bir heykeltıraş genç ile kızın aşk hikayesinden bahsediyor. Köylüler o aşkı hazmetmiyor ve hikaye ayrılıkla bitiyor. İki karakterin aşkı, acı, işkence ve ayrılıkla son bulur.