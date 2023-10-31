Mesrur Barzani, Fabyab Şirketinin ambalaj fabrikasının açılışını yaptı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, tüm gerekliliklerin Kürdistan'ın kendi içinde üretebilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bugün Erbil’de Fabyab Şirketine ait ambalaj ve karton fabrikasının açılışını gerçekleştiren Başbakan Barzani, burada açıklamalarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi’nde sanayi sektörünün geliştiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirten Başbakan Barzani, “Bu da bir süredir çiftçi ürünlerini, yerel ürünleri ihraç edebildiğimiz tarım sektörünü desteklemeye çok yardımcı olabilir. Bu tür faaliyetler, ürünlerimizin Kürdistan markası olarak ihraç edilmesi için paketleme, kaplama ve yapılması gereken diğer konularda çok yardımcı oluyor.” dedi.

“Ürünlerimiz özel bir lezzete sahip ve büyük talep görüyor. Geriye kalan doğru ve düzgün bir şekilde paketlenip ihraç edilmesi. Bu tür fabrikalar da bu işi yapmamıza çok yardımcı olabilir.” diyen Mesrur Barzani, “Bildiğim kadarıyla Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı ile bir mutabakat zaptı var. Bu hem Kürdistan Bölgesi'nin yerli ürünlerine çok faydalı olurken Kürdistan Bölgesi Hükümeti de sanayi sektörüne daha fazla yardım sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

Barzani, “Bizim amacımız, Kürdistan’da tüm ihtiyaçlarımızı yapabildiğimiz kadar, Kürdistan'ın kendi içinde üretmektir. Bu insanlara birçok iş fırsatı yaratacak. Burada duyduğum bu fabrikada yüzlerce gence iş imkanı yaratıldığı, bu çok umut verici.” diye konuştu.

Hükümetin özel sektörü desteğini dile getiren Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ni her geçen gün daha ileriye taşımak için çalışacaklarını vurguladı.